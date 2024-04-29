Пандам из Московского зоопарка пришлось показать обучающее секс‑видео

Неопытным пандам Диндин и Жуи из Московского зоопарка показывали видео с любовными утехами их сородичей, тогда они разобрались, что к чему, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Московский зоопарк специально взял молодую пару панд, чтобы наблюдать за их взрослением. Но когда их соединили, появились трудности.

«Диндин сразу все поняла, она была готова и ждала. Сидела в бассейне, отмачивалась. Срочно приехал специалист по соединению партнеров, смотрит — ничего не получается. Жуи пришел и начал есть бамбук. Не понимал, что нужно делать», — рассказала Акулова в интервью «РБК Стиль».

Тогда китайский специалист поставил видео, на котором соединяются другие панды. Жуи услышал звуки и понял, что нужно делать.

«И они пошли и начали кувыркаться. Им там сначала то лапа мешала, то хвост, но все получилось», — поделилась Акулова.

Результатом стало появление на свет в конце августа 2023 года маленькой панды, которую назвали Катюшей.