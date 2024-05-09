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Подсчитана продолжительность жизни разных пород кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Бурманские и бирманские кошки живут дольше, чем представители других пород, а самая низкая продолжительность жизни у сфинксов.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне проанализировали данные более 7,3 тысячи животных, приводит The Guardian результаты исследования. Получилась таблица продолжительности жизни разных пород кошек:

  1. Бурманская — 14,4 года
  2. Бирманская — 14,4 года
  3. Метисы — 11,9 года
  4. Сиамская — 11,7 года
  5. Персидская — 10,9 года
  6. Рэгдолл — 10,3 года
  7. Норвежская лесная — 10 лет
  8. Мейн-кун — 9,7 года
  9. Русская — 9,7 года
  10. Британская — 9,6 года
  11. Бенгальская — 8,5 года
  12. Сфинкс — 6,7 года

В среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты. Помеси, а это порядка 88% всех кошек, имеют более высокую продолжительность жизни, чем чистокровные.

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