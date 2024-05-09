Подсчитана продолжительность жизни разных пород кошек

Бурманские и бирманские кошки живут дольше, чем представители других пород, а самая низкая продолжительность жизни у сфинксов.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне проанализировали данные более 7,3 тысячи животных, приводит The Guardian результаты исследования. Получилась таблица продолжительности жизни разных пород кошек:

Бурманская — 14,4 года Бирманская — 14,4 года Метисы — 11,9 года Сиамская — 11,7 года Персидская — 10,9 года Рэгдолл — 10,3 года Норвежская лесная — 10 лет Мейн-кун — 9,7 года Русская — 9,7 года Британская — 9,6 года Бенгальская — 8,5 года Сфинкс — 6,7 года

В среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты. Помеси, а это порядка 88% всех кошек, имеют более высокую продолжительность жизни, чем чистокровные.