Подсчитана продолжительность жизни разных пород кошек

Бурманские и бирманские кошки живут дольше, чем представители других пород, а самая низкая продолжительность жизни у сфинксов.
Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне проанализировали данные более 7,3 тысячи животных, приводит The Guardian результаты исследования. Получилась таблица продолжительности жизни разных пород кошек:
- Бурманская — 14,4 года
- Бирманская — 14,4 года
- Метисы — 11,9 года
- Сиамская — 11,7 года
- Персидская — 10,9 года
- Рэгдолл — 10,3 года
- Норвежская лесная — 10 лет
- Мейн-кун — 9,7 года
- Русская — 9,7 года
- Британская — 9,6 года
- Бенгальская — 8,5 года
- Сфинкс — 6,7 года
В среднем кошки и коты живут 11,7 лет. Кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты. Помеси, а это порядка 88% всех кошек, имеют более высокую продолжительность жизни, чем чистокровные.