Разведчики Индии, Китая и России посоревнуются под Новосибирском

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает пресс-служба ЦВО.

В конкурсе принимают участие разведывательные группы Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Южная Осетия, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики, Республики Индия – шести основных команд.

А также слушатели специального факультета НВВКУ (по три человека, отдельные нормативы): Республика Конго, Буркина-Фасо, Республика Мозамбик, Южно-Африканская Республика, Лаосская Народная Демократическая Республика, Республика Таджикистан, Камерун, Королевство Эсватини.

Соревнования проводятся в несколько этапов. Это и десантирование с вертолета, и конкурс водителей БМП, и стрельба.

Один из самых зрелищных этапов конкурса — «Тропа разведчика». В ходе этого этапа военные должны будут преодолеть вертикальные стены высотой 5 метров с помощью шеста, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Также в ходе прохождения «Тропы разведчика», разведчикам необходимо уничтожать условных противников броском ножа, осуществлять «подрыв» участка железной дороги, преодолевать зараженные участки местности в противогазах и эвакуировать раненного, оказав ему первую медицинскую помощь.