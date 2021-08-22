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Разведчики Индии, Китая и России посоревнуются под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает пресс-служба ЦВО.

В конкурсе принимают участие разведывательные группы Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Южная Осетия, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики, Республики Индия – шести основных команд.

А также слушатели специального факультета НВВКУ (по три человека, отдельные нормативы): Республика Конго, Буркина-Фасо, Республика Мозамбик, Южно-Африканская Республика, Лаосская Народная Демократическая Республика, Республика Таджикистан, Камерун, Королевство Эсватини.

Соревнования проводятся в несколько этапов. Это и десантирование с вертолета, и конкурс водителей БМП, и стрельба.

Один из самых зрелищных этапов конкурса — «Тропа разведчика». В ходе этого этапа военные должны будут преодолеть вертикальные стены высотой 5 метров с помощью шеста, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Также в ходе прохождения «Тропы разведчика», разведчикам необходимо уничтожать условных противников броском ножа, осуществлять «подрыв» участка железной дороги, преодолевать зараженные участки местности в противогазах и эвакуировать раненного, оказав ему первую медицинскую помощь.

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Топ комментариев

Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.

Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...
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