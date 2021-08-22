Разведчики Индии, Китая и России посоревнуются под Новосибирском

Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет с 22
августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего
военного командного училища, сообщает пресс-служба ЦВО.
В конкурсе принимают участие разведывательные группы
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Южная Осетия, Республики
Узбекистан, Китайской Народной Республики, Республики Индия – шести основных
команд.
А также слушатели специального факультета НВВКУ (по три
человека, отдельные нормативы): Республика Конго, Буркина-Фасо, Республика
Мозамбик, Южно-Африканская Республика, Лаосская Народная Демократическая
Республика, Республика Таджикистан, Камерун, Королевство Эсватини.
Соревнования проводятся в несколько этапов. Это и десантирование
с вертолета, и конкурс водителей БМП, и стрельба.
Один из самых зрелищных этапов конкурса — «Тропа
разведчика». В ходе этого этапа военные должны будут преодолеть вертикальные
стены высотой 5 метров с помощью шеста, проволочные заграждения и сети, участок
канализации и другие препятствия.
Также в ходе прохождения «Тропы разведчика», разведчикам
необходимо уничтожать условных противников броском ножа, осуществлять «подрыв»
участка железной дороги, преодолевать зараженные участки местности в
противогазах и эвакуировать раненного, оказав ему первую медицинскую помощь.
KolksasНикто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи
DisobedientСталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....
jeryakobвсе лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.
UynachalnicaРаздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...