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СИЗО в Кемерове закрылось из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следственный изолятор в Кемерове временно закрыт на карантин после выявления случаев заражения коронавирусом заключенных под стражу граждан, их не вывозят на следственные действия и в суды, сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области.

«Из-за выявления случаев заражения коронавирусом чтобы не допустить распространение инфекции по всему учреждению, было принято решение о введении ограничительных мероприятий. Ограничения связаны с перемещениями. Их (заключенных под стражу) не вывозят на следственные действия, в суды, вновь арестованных определяют в другие следственные изоляторы области», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В изоляторе на сегодня содержатся под арестом около 600 человек. Точное количество случаев заражения коронавирусом в региональном главке ФСИН не уточняют, отмечая, что они единичные. У пациентов заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Решение об отмене карантина будет принято после получения результатов контрольного ПЦР-тестирования.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Кемеровской области с начала пандемии зарегистрировано свыше 47,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 194 случая за минувшие сутки. Выздоровели 44,9 тысячи человек, умерли 1 024 пациента.

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Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
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