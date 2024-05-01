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Сомнологи посоветовали два продукта для быстрого засыпания

Источник:
Mirror
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Бананы и миндаль лучше других продуктов помогут быстро заснуть, рассказали эксперты-сомнологи британской организации Sleep Charity

Все дело в содержании в этих продуктах калия и магния. Эти микроэлементы помогают мышцам расслабиться напряженные мышцы, приводит газета Mirror совет экспертов.

Также в составе банана оказалось достаточно триптофана — аминокислоты, которая стимулирует выработку гормонов спокойствия. Специалисты рекомендуют перед сном съесть банан или делать из них смузи.

У миндаля, по словам сомнологов, есть свое преимущество. Этот орех содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения.

Поэтому людям без противопоказаний можно съедать горсть орехов на полдник или смешать миндальную крошку с молоком и медом для перекуса непосредственно перед сном, посоветовали эксперты.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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