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Позднякова выиграла российский финал на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фехтовальщица София Позднякова победила в финале соотечественницу Софью Великую. Саблистки принесли стране золотую и серебряную медали.

В финале Позднякова победила Великую со счетом 15:11.

24-летняя Позднякова впервые в карьере принимала участие в Олимпиаде. 36-летняя Софья Великая в третий раз дошла до финала Олимпиады, но ни разу не выиграла решающий поединок. Великая — олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире

Всего у нашей команды 10 медалей (2 золота, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей).

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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