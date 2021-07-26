Позднякова выиграла российский финал на Олимпиаде

Российская фехтовальщица София Позднякова победила в финале соотечественницу Софью Великую. Саблистки принесли стране золотую и серебряную медали.

В финале Позднякова победила Великую со счетом 15:11.

24-летняя Позднякова впервые в карьере принимала участие в Олимпиаде. 36-летняя Софья Великая в третий раз дошла до финала Олимпиады, но ни разу не выиграла решающий поединок. Великая — олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире

Всего у нашей команды 10 медалей (2 золота, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей).