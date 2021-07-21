Две спортсменки отстранены от Олимпиады из-за коронавируса

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре и нидерландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс отстранены от участия в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.
Агирре чувствует себя хорошо, но принять участие в Олимпиаде она не сможет, поскольку в случаях заражений японские органы здравоохранения вводят карантин не менее десяти дней. Это первый случай на Олимпийских играх в Токио, когда спортсменка пропустит соревнования из-за положительного теста на коронавирус.
«Мое сердце разбито. К сожалению, сегодня утром у меня
был положительный результат теста на Covid-19, а это значит, что мое
олимпийское путешествие здесь заканчивается. Я чувствую себя здоровой, я
сделала все, что было в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий,
принимала все меры предосторожности. К счастью, мы соблюдаем ковид-протоколы,
поэтому на моих коллег я не повлияла», — написала
Джейкобс в соцсетях.
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