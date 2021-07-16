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Глава поселения на Алтае рассказал о хорошей потенции после вакцины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин поставил вакцину от коронавируса и рассказал о положительных эффектах после прививки.

«Сегодня поставил вторую вакцину Спутник V ! Побочные эффекты: 1. Ушла тревога. 2. Стал видеть цветные сны. 3. Улучшилась потенция. Всем рекомендую!!!» — написал он на своей странице в Instagram.

По официальным данным, в Республике Алтай с начала пандемии заболели коронавирусом более 18,6 тысячи человек. Вакцину поставили более 46,3 тысячи человек. В регионе вакцинируют тремя видами вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

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Республика Алтай #Здоровье #Новости COVID19
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