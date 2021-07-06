Мобильный пункт вакцинации заработал в Горно-Алтайске

Мобильный пункт вакцинации на базе передвижного ФАПа начал работать на центральной площади Горно-Алтайска, в первый день прививку тут получили 64 человека, сообщили власти региона.

Пункт действует на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта, ранее поступившего в регион по нацпроекту «Здравоохранение».

Жители Горно-Алтайска могут в порядке живой очереди посетить пункт вакцинации и поставить прививку. Вакцинация производится в специально оборудованном автобусе. Здесь установлено холодильное оборудование, в котором хранится вакцина.

Рядом с пунктом установлены палатки. В одной из них ведет осмотр врач-терапевт, который при отсутствии противопоказаний дает разрешение на проведение прививки. Здесь же можно заполнить необходимые документы.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Для того, чтобы поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.