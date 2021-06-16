Волонтеры научат туристов сортировке мусора на Байкале

Волонтеры в Забайкальском национальном парке в Бурятии научат туристов обращаться с мусором и объяснят, как правильно его сортировать, чтобы не навредить экосистеме озера, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Главная обязанность волонтеров — проинструктировать туристов, как правильно обращаться с площадкой для раздельной сортировки отходов, а а также следить за чистотой на берегу.

На переработку в нацпарке принимаются: пластиковые бутылки, стекло, металл. Тара должна быть без пищевых остатков, чистой и смятой. На КПП принимается от туристов полиэтиленовая пленка. Неперерабатываемую упаковку и другой мусор из парка нужно увозить.

По словам директора ФГУП «Заповедное Подлеморье» Михаила Овдина, в пандемию на побережье Байкала стало больше туристов, а значит и мусора. И в Баргузинском районе возникла проблема с утилизацией отходов.

В 2020 году через волонтерские пункты поговорили с 20 тысячами туристов, большинство с энтузиазмом поддерживали идею и с радостью сортировали отходы.