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Температура около и выше нормы ожидается с апреля по сентябрь в России

Источник:
Sibnet.ru
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Температура около и выше нормы прогнозируется на всей территории России с апреля по сентябрь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этот прогноз вероятностный и будет корректироваться.

«Мы выпустили прогнозы на вегетационный период, период с апреля по сентябрь включительно. В этих прогнозах вы не увидите синего цвета: там розовый цвет, что говорит, что температура — около нормы, но аномалии положительные, голубоватый — около нормы, но аномалии отрицательные. И довольно часто встречается красный цвет, то есть температура выше нормы. Нигде не встречается класс ниже нормы», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Май

Температура. Среднемесячная температура выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в северных и центральных районах Урала, на западе Красноярского края. В Центральном федеральном округе май прогнозируется теплее, чем в 2023 году.

Осадки. Избыток осадков наиболее вероятен в прибрежных районах Хабаровского края, на юге Камчатского края. Дефицит осадков ожидается в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, на крайнем юго-востоке Сибири, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в северной части Якутии.

Июнь

Температура. Выше нормы — на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. Выше, чем в июне 2023 года, — в ЦФО, на севере Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Осадки. Больше нормы — на севере ЦФО, на юге Урала, на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края. Дефицит осадков предполагается на юго-западе Дальневосточного федерального округа и на севере Якутии.

Июль

Температура. Выше нормы прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке ЦФО, на севере Приволжского федерального округа, севере и западе Урала и на крайнем севере Сибири. В ЦФО средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше, чем в июле 2023 года.

Осадки. Больше месячной нормы — в западных областях Северо-Западного федерального округа, на Алтае, в восточных районах Чукотки и Камчатки. Дефицит осадков наиболее вероятен на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Урала, на северо-западе Якутии, на юге Магаданской области.

Август

Температура. Выше нормы — на юго-западе европейской территории России, в северной половине Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, Сибири.

Осадки. Избыток наиболее вероятен в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Урала, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае. 

Дефицит осадков ожидается на востоке Южного федерального округа, на севере Хабаровского края и на юге Магаданской области. Больше, чем в августе 2023 года, количество осадков предполагается на северо-востоке Приволжского федерального округа, в Забайкальском крае и на большей части Амурской области.

Сентябрь

Температура. Выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в северных и центральных районах Урала и на севере Сибири.

Осадки. Больше нормы месячное количество осадков прогнозируется на северо-востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, на севере Якутии, в Туве и Забайкальском крае. Дефицит осадков предполагается на большей части Южного федерального округа и в Ставропольском крае. Больше, чем в сентябре 2023 года, количество осадков предполагается в Центральном и Приволжском федеральных округах, в центральных районах Урала, на севере Иркутской области и Бурятии, на юге Якутии.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...