Температура около и выше нормы ожидается с апреля по сентябрь в России

Температура около и выше нормы прогнозируется на всей территории России с апреля по сентябрь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этот прогноз вероятностный и будет корректироваться.

«Мы выпустили прогнозы на вегетационный период, период с апреля по сентябрь включительно. В этих прогнозах вы не увидите синего цвета: там розовый цвет, что говорит, что температура — около нормы, но аномалии положительные, голубоватый — около нормы, но аномалии отрицательные. И довольно часто встречается красный цвет, то есть температура выше нормы. Нигде не встречается класс ниже нормы», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Май

Температура. Среднемесячная температура выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в северных и центральных районах Урала, на западе Красноярского края. В Центральном федеральном округе май прогнозируется теплее, чем в 2023 году.

Осадки. Избыток осадков наиболее вероятен в прибрежных районах Хабаровского края, на юге Камчатского края. Дефицит осадков ожидается в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, на крайнем юго-востоке Сибири, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в северной части Якутии.

Июнь

Температура. Выше нормы — на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. Выше, чем в июне 2023 года, — в ЦФО, на севере Южного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Осадки. Больше нормы — на севере ЦФО, на юге Урала, на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края. Дефицит осадков предполагается на юго-западе Дальневосточного федерального округа и на севере Якутии.

Июль

Температура. Выше нормы прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке ЦФО, на севере Приволжского федерального округа, севере и западе Урала и на крайнем севере Сибири. В ЦФО средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше, чем в июле 2023 года.

Осадки. Больше месячной нормы — в западных областях Северо-Западного федерального округа, на Алтае, в восточных районах Чукотки и Камчатки. Дефицит осадков наиболее вероятен на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Урала, на северо-западе Якутии, на юге Магаданской области.

Август

Температура. Выше нормы — на юго-западе европейской территории России, в северной половине Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, Сибири.

Осадки. Избыток наиболее вероятен в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Урала, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае.

Дефицит осадков ожидается на востоке Южного федерального округа, на севере Хабаровского края и на юге Магаданской области. Больше, чем в августе 2023 года, количество осадков предполагается на северо-востоке Приволжского федерального округа, в Забайкальском крае и на большей части Амурской области.

Сентябрь

Температура. Выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в северных и центральных районах Урала и на севере Сибири.

Осадки. Больше нормы месячное количество осадков прогнозируется на северо-востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, на севере Якутии, в Туве и Забайкальском крае. Дефицит осадков предполагается на большей части Южного федерального округа и в Ставропольском крае. Больше, чем в сентябре 2023 года, количество осадков предполагается в Центральном и Приволжском федеральных округах, в центральных районах Урала, на севере Иркутской области и Бурятии, на юге Якутии.