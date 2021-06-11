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Фитнес предложили включить в потребительскую корзину

Источник:
ТАСС
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Фото: shixart1985 / Attribution License

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила Минтруду России включить фитнес-услуги в потребительскую корзину, это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом.

«Просим вас рассмотреть возможность включения в потребительскую корзину фитнес-услуг, что полностью соответствует как запросам потребителей, так и положениям указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" об увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — приводит ТАСС обращение АОФИ

Включение фитнес-услуг в потребительскую корзину как инструмента определения объема продуктов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его деятельности, «позволит акцентировать внимание граждан, предприятий и ведомств на важности систематических занятий спортом для каждого человека и страны», полагают в АОФИ.

«Понимая, что такая инициатива требует внесения изменений в законодательные акты, выражаем свою готовность включиться в работу и предоставить все необходимые данные и экспертную оценку», — говорится в письме.

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