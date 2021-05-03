«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом страны.

У петербуржцев хет-трик оформил Сердар Азмун (39-я, 45-я и 46-я минуты), дважды забил Артем Дзюба (19-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Малкома (67-я минута). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (56-я минута).

Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства.

Это третье подряд чемпионство команды в премьер-лиге. Всего «Зенит» семь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.