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«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом страны.

У петербуржцев хет-трик оформил Сердар Азмун (39-я, 45-я и 46-я минуты), дважды забил Артем Дзюба (19-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Малкома (67-я минута). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (56-я минута).

Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства.

Это третье подряд чемпионство команды в премьер-лиге. Всего «Зенит» семь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.

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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
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