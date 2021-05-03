Создатель «Спутника» раскритиковал вакцину центра «Вектор»

Вакцину новосибирского центра вирусологии «Вектор» надо проверить в независимых лабораториях прежде, чем использовать, сказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Да, у меня сильное подозрение, что "ЭпиВакКорона" не вызывает образование антител, которые будут защищать от вируса. Есть данные производителей, которые говорят: "Да, вот у нас есть эти нейтрализующие антитела". Но есть данные других людей, которые проверили это неофициально, и говорят, что нет нейтрализующих антител», — сказал «Газете.ру» Альштейн.

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По его словам, вакцину надо проверять. «А регулирующие органы на это отвечают: «Мы же зарегистрировали вакцину, значит она хорошая». Никто не хочет проверять», — ответил он.

Про «Спутник», разработанный в центре Гамалеи, он сказал, что тот позволяет вырабатывать антитела на год. Но темпы вакцинации в стране низкие, поэтому коронавирус продолжает активно распространяться.

Ранее участники испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» сообщали об ее неэффективности. Но сотрудники «Вектора» уверяют, что она хорошо защищает от вируса.