Вакцина живая и мертвая: какими бывают прививки от коронавируса

Российские вакцины против COVID делятся на три типа и содержат разные компоненты. Какие побочные эффекты они вызывают, нужно ли их опасаться и сколько всего прививок от коронавируса существует в мире?

Вакцины делятся на несколько типов — инактивированные, субъединичные, векторные, на основе матричных ДНК и живые аттенуированные. Против коронавируса в мире разрабатывается 78 вакцин всех типов, большинство находится в различных стадиях испытаний. В десятку ведущих входят две российские — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Инактивированные вакцины

Инактивированные вакцины появились в конце XIX века благодаря Луи Пастеру и изобретенному им способу пастеризации, когда микроорганизмы теряют способность вызывать заболевания.

Вакцинация такими препаратами порой не защищает полностью, но делает течение болезни легким. Сейчас вирусы в таких препаратах инактивируют химическими или физическими методами: прогревом, облучением, ультрафиолетом или гамма-лучами.

Таким способом производят вакцины против гепатита А, клещевого энцефалита, бешенства и гриппа. «КовиВак» — одна из вакцин против коронавируса (центра имени Чумакова) — тоже инактивированная.

Субъединичные вакцины

Это вакцины на основе плазмы из крови доноров — хронически инфицированных людей. Были созданы во второй половине прошлого века по причине того, что против некоторых заболеваний, например, гепатита В, препараты других типов не работали.

Но как только эту вакцину начали широко использовать, доноров стало катастрофически не хватать. Тогда в США разработали рекомбинантный (синтетический) белок вируса. Для этого была впервые использована технология генной инженерии.

Субъединичные вакцины используют не целые вирусы, а только их фрагменты. Но такой метод сработал не со всеми инфекциями. «Попытки создать вакцины не из целых белков, а из их фрагментов – пептидов против возбудителей малярии, вируса лихорадки Денге и других инфекций не удались. Стойкого защитного эффекта вакцины не было», — рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов в лекции на канале Covideo.

Порыв случился в 2020 году во время пандемии коронавируса. Ученые новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» разработали вакцину «ЭпиВакКорона» на основе нескольких пептидных фрагментов из S-белка коронавируса.

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«В экспериментах на животных иммунный ответ был. Но результаты еще не опубликованы. На текущий момент испытания еще не закончены. Но в виду чрезвычайной ситуации Минздрав разрешил ограниченное использование вакцины, что является беспрецедентным в истории вакцинации», — добавил вирусолог.

Векторные вакцины

В геном неопасных штаммов микроорганизмов вставляют гены белков тех вирусов, против которых организм должен сформировать иммунитет. Это векторные вакцины. Их разрабатывают уже 40 лет.

Но широко они начали использоваться только несколько лет назад, когда компания Johnson & Johnson разработала препараты против вируса Эбола. Ранее массовому внедрению векторных вакцин мешали опасения из-за нескольких сильных побочных реакций на введение препарата.

Именно к векторному типу относится вакцина «Спутник V». Она создана на основе двух типов аденовирусов — 26-го и пятого серотипов. Эта вакцина прошла все фазы испытаний и предварительно одобрена ВОЗ.

«Самое частое возражение, которое я слышу: "Вакцина еще не готова, ее не протестировали". На самом деле "Спутник V" готов. Он протестирован не только в России и признан рядом стран мира», — подчеркнул доктор биологических наук.

В том что касается векторной антиковидной вакцины, то многие боятся побочных эффектов, в частности, повышения температуры. Эти опасения напрасны. Температура — естественная реакция организма.

«Вакцина "посажена" на аденовирус. Организм должен на это реагировать. Люди старшего поколения реагируют слабее, потому что сам человек уже встречался в своей жизни с аденовирусом. Молодые встречались меньше и реже, поэтому и реакция бурная», — пояснила врач аллерголог-иммунолог высшей категории Светлана Лутова.

Нормой считается повышение температуры после прививки от коронавируса в пределах 38-38,5 градусов. Ее можно сбивать жаропонижающими или нестероидными противовоспалительными. А аллергическую реакцию можно снять антигистаминными препаратами.

Вакцина на основе матричных РНК

Эта идея появилась примерно лет 15 назад. Такие вакцины содержат липидные пузырьки, заполненные специфической матричной РНК. При введении в организм содержимое пузырьков высвобождается, происходит синтез целевого белка, он доставляется в клеточную мембрану, имитируя инфицированную клетку. И организм дает иммунный ответ.

Раньше вакцин на основе матричных РНК почти не делали. Но в 2020 году все изменилось. В рекордный срок – 63 дня – специалисты американской компании Moderna разработали вакцину против коронавируса. Еще одна вакцина этого типа появилась в Германии — Pfizer.

«Существенным осложняющим фактором для производства этих вакцин является то, что их нужно хранить при 70 градусах ниже нуля. А остальные можно хранить даже в бытовом холодильнике», — сказал Нетесов.

Живые вакцины

Живые аттенуированные (ослабленные) — это самые первые вакцины, изобретенные человечеством. Вирус, содержащийся в них, не вызывает болезнь, но формирует практически такой же иммунный ответ, как и естественное заболевание.

«Сейчас живые вакцины используют против кори, рахита, краснухи, плеврита, желтой лихорадки и одной из разновидностей гриппа», — уточнил вирусолог.