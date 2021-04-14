Партия вакцины «Вектора» поступила в Новосибирскую область

Первая в 2021 году партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор», поступила в поликлиники Новосибирской области. Ее отдадут в медучреждения в отдаленных районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«ЭпиВакКорона» не требует особого температурного режима транспортировки и хранения, поэтому ее и увезут в отдаленные населенные пункты. Полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14-21 день.

В регион поступила еще одна партия вакцины «Спутник V» — 9,3 тысячи доз препарата. Эта вакцина также двухкомпонентная и прививаться нужно два раза с интервалом в три недели.

По данным на вторник, полный курс вакцинации против коронавируса прошли 90,1 тысячи человек. В регионе работают 76 пунктов вакцинопрофилактики в поликлиниках, а 5 апреля начал работать прививочный пункт на четвертом этаже ТЦ «Сан-Сити».