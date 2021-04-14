НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Партия вакцины «Вектора» поступила в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Sibnet.ru

Первая в 2021 году партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор», поступила в поликлиники Новосибирской области. Ее отдадут в медучреждения в отдаленных районах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«ЭпиВакКорона» не требует особого температурного режима транспортировки и хранения, поэтому ее и увезут в отдаленные населенные пункты. Полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14-21 день.

В регион поступила еще одна партия вакцины «Спутник V» — 9,3 тысячи доз препарата. Эта вакцина также двухкомпонентная и прививаться нужно два раза с интервалом в три недели.

Все о прививках от коронавируса

По данным на вторник, полный курс вакцинации против коронавируса прошли 90,1 тысячи человек. В регионе работают 76 пунктов вакцинопрофилактики в поликлиниках, а 5 апреля начал работать прививочный пункт на четвертом этаже ТЦ «Сан-Сити».

Тема: Коронакризис
Осложнения после COVID-19 обнаружили у детей в Барнауле
Россия потребовала от Словакии вернуть вакцину «Спутник V»
Сертификат о вакцинации от COVID получил вариант на английском
Пункт вакцинации от COVID впервые открылся в новосибирском ТЦ
смотреть все
Новосибирск #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бывшего цыганского барона в Томске поймали с героином и оружием
Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков
Жители Читы создали ОПГ по легализации мигрантов
Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала
Самое популярное
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Американский флот зайдет в Черное море
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал Байдену о своем видении ситуации на Украине
Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией
Общественники предупредили о дефиците лекарств
Киев попросил разместить на Украине американские ЗРК Patriot
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
51
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
44
Американский флот зайдет в Черное море
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
38
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Sibnet.Ru