Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой

Минздрав обновил методические рекомендации по реабилитации больных COVID-19, документ в одном из параграфов предписывает заниматься дыхательной гимнастикой для восстановления функции легких.

Один из самых популярных комплексов при пневмониях — дыхательная гимнастика Стрельниковой. Чем отличаются такие упражнения и как правильно заниматься в домашних условиях?

Почему легким нужна зарядка

Даже при легком течении коронавирусной инфекции пациент может получить осложнение на легкие. Часто у больных наблюдается фиброз — разрастание соединительной ткани из-за сильного воспаления. В результате дыхательная поверхность легких уменьшается, появляется одышка и быстрая усталость от любой физической нагрузки.

Организм может восстанавливаться долгие месяцы, в зависимости от степени поражения. Ускорить процесс поможет дыхательная гимнастика — «зарядка» для мускулатуры, отвечающей за вдох и выдох. Кроме этого, некоторые упражнения призваны «расправить» легкие и увеличить их объем.

Есть два самых простых метода разработки легких. Первый — надувание воздушных шариков. Легкие раскрываются за счет постоянного сопротивления на выдохе. Второй метод — выдох через тонкую трубочку, конец которой опущен в жидкость. Чем длиннее трубка, тем больше усилий нужно прилагать, в результате легкие расправляются.

В некоторых случаях их может быть достаточно для реабилитации, однако комплексный подход, когда пациент выполняет несколько десятков упражнений, более эффективен. Чаще всего перенесшим COVID-19 советуют «парадоксальную» дыхательную гимнастику Стрельниковой.

Как работает гимнастика Стрельниковой

Комплекс упражнений разработала оперная певица Александра Стрельникова. Придуманный метод для восстановления голоса оказался полезным для легких и быстро приобрел известность в СССР наряду с другими популярными комплексами упражнений — гимнастикой Бутейко и так называемым йоговским дыханием.

Главная особенность методики Стрельниковой — резкий и частый вдох через нос, который сопровождается рядом движений. Такой вдох очень шумный, человек как бы втягивает воздух, словно пытаясь его понюхать. Выдох при этом — совершенно обычный, практически незаметный.

Форсированный вдох вызывает резкое увеличение объема легких за счет вовлечения в процесс диафрагмы. Кровь активнее насыщает ткани легких, тканевое дыхание постепенно нормализуется. Первый эффект должен быть заметен примерно через 12-14 дней тренировок. Упражнения рекомендованы при астме, пневмониях и хронических заболеваниях легких.

В идеале комплекс нужно выполнять на свежем воздухе, однако при необходимости «зарядку для легких» можно делать, даже не вставая с кровати.

«Кошки» и «ушки» для легких



Дыхательная гимнастика Стрельниковой включает 11 упражнений, которые могут выполняться в произвольном порядке. У некоторых забавные названия, закрепившиеся за ними исторически.

«Ладошки»

Человек стоит прямо, руки согнуты в локтях, ладони вперед. Нужно делать шумные вдохи и сжимать ладони в кулаки. При выдохе кулаки разжимать.

«Погончики»

Человек стоит прямо, руки сжаты в кулаки и расположены на уровне пояса. На вдохах руки толкать вниз, на выдохе возвращать обратно.

«Насос»

Человек немного наклоняется, руки расслаблены. Нужно наклониться с резким вдохом, как будто происходит накачивание шины. С выдохом подняться в исходное положение.

«Кошка»

Нужно сделать поворот туловища вправо и одновременно полуприседание, в этот момент происходит вдох, а руки выполняют хватательное движение. При возврате в исходное положение следует выдох.

«Обними плечи»

Человек поднимает руки на уровень груди и сгибает. Затем делает вдох, во время него резко обнимает себя ладонями.

«Большой маятник»

Человек при наклоне вниз делает вдох, затем поднимается и обнимает себя за плечи. Выдохи нужно делать между наклонами.

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«Повороты головы»

Человек поворачивает голову в сторону и делает резкий вдох, затем в другую сторону и тоже делает вдох. Упражнение можно делать стоя или лежа.

«Ушки»

Человек максимально наклоняет голову вбок и пытается коснуться ухом своего плеча. В момент движения выполняется вдох носом, затем следует выдох. Голова медленно возвращается в исходное положение, движение повторяется к противоположному плечу.

«Маятник головой»

Человек наклоняет голову вниз, делает резкий вдох, затем поднимает голову и запрокидывает назад, делая еще один вдох. Между двумя положениями головы он выдыхает воздух.

«Перекаты»

Человек ставит правую ногу позади, левую впереди. Нужно присесть, опираясь на левую ногу, одновременно сделав вдох. Затем упражнение повторяется на правой ноге.

«Шаг»

Для этого упражнение человек поднимает левую согнутую ногу до уровня груди и делает резкий вдох. Затем упражнение проделывается с правой ногой.

Как делать дыхательную гимнастику правильно

Медики рекомендуют начинать с одного-двух упражнений дыхательной гимнастики и первые дни заниматься по 5-10 минут. Наращивать количество упражнений следует постепенно, общая продолжительность курса должна составить 1-2 месяца.

«Постепенное увеличение нагрузки в виде увеличения количества повторений производите после консультации с лечащим врачом при условии стабильной положительной динамики и улучшения самочувствия», — сказала заведующая отделением восстановительного лечения Центра восточной медицины Елена Бартанова.

Специалист порекомендовала контролировать пульс и частоту дыхания во время занятий, а также отслеживать сатурацию кислорода с помощью пульсоксиметра. Если самочувствие в результате упражнений ухудшается — следует прекратить занятия и проконсультироваться с лечащим врачом.

«Исключите неприятные или болезненные ощущения в теле при выполнении упражнений. Придерживайтесь рекомендаций по технике выполнения, учитывайте наличие противопоказаний и стоп сигналов для прекращения занятия», — подчеркнула Бартанова.

Стоит учитывать, что дыхательная гимнастика Стрельникова — лишь один из популярных комплексов упражнений. И кому-то может больше подойти другая гимнастика.

Минздрав подчеркивает, что болеющему человеку делать дыхательную гимнастику нельзя, тренировки следует начинать на ранней стадии выздоровления.