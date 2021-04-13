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Семья с двухлетним ребенком погибла на пожаре в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Забайкальскому краю

Семья с двухлетним ребенком погибла в понедельник ночью во время пожара в Забайкалье. Краевой Следственный комитет проводит проверку.

В понедельник в 4.25 по местному времени (22.25 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Новокручининский. На место выехало шесть огнеборцев и две пожарные машины.

Когда спасатели приехали, дом был полностью охвачен пламенем. Через 10 минут специалисты МЧС нашли в одном из помещений тело ребенка. Как выяснилось позже, это была двухлетняя девочка.

Во время разбора завалов и проливки конструкций спасатели обнаружили в доме тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

По данным краевого СК в огне погибла семья — мать, отец и дочка. Сейчас следователи рассматривают в качестве основной причины возгорания несчастный случай. Здание могло загореться из-за неисправности электропроводки. Но окончательное решение следователи примут после детального выяснения обстоятельств.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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