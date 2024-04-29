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Торговая палатка чуть не убила женщину в Омске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный ветер в Омске сорвал часть торговой палатки, которая налетела на проходившую мимо женщину, ее закрутило в сальто.

На разошедшемся по соцсетям видео конструкция летит на прохожую и подбивает ее под ноги, в результате женщина делает сальто назад на 360 градусов и падает.

Инцидент произошел на улице Ватутина в воскресенье, сообщила прокуратура Омской области. 52-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как заявили в пресс-службе мэрии города, торговый павильон был размещен незаконно.

МЧС региона предупреждало о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду.

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ЧП #Происшествия #Омск
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Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

mosquito__2010

"рынок США для них будет закрыт." - вот щас поржал. США автоматически рухнут в одночасье без Китая с...

nicollaich

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