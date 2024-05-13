НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Количество погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 15

Источник:
Sibnet.ru
207 1

Количество погибших при обрушении секции многоэтажного дома в Белгороде увеличилось до 15, говорится в сообщении МЧС России.

«Спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате одного из попаданий полностью обрушилась секция десятиэтажного жилого дома на улице Щорса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще по теме
Шестеро человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде
Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде после удара ВСУ
Белгородский губернатор сообщил о последствиях сильного обстрела
Три человека погибли в упавшем в Мойку автобусе в Санкт-Петербурге
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Американские ATACMS ударили по Луганску
Обсуждение (1)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
16
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
14
Медведев написал 32-страничную статью о фашизме и англосаксах