Количество погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 15

Количество погибших при обрушении секции многоэтажного дома в Белгороде увеличилось до 15, говорится в сообщении МЧС России.

«Спасатели извлекли 15-го погибшего из-под завалов в Белгороде», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате одного из попаданий полностью обрушилась секция десятиэтажного жилого дома на улице Щорса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.