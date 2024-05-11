Ghost of Tsushima сняли с продажи в Steam в 180 странах

Игра Ghost of Tsushima снята с продажи на платформе Steam в 180 странах, следует из данных сервиса SteamDB. Режиссерская версия экшена выйдет в Steam и Epic Games Store 16 мая.

В частности, игра стала недоступна в странах СНГ, государствах Африки и даже некоторых членах Евросоюза, включая Эстонию, Литву и Латвию. Издатель и разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Вероятной причиной изъятия игры из продажи является наличие в Ghost of Tsushima онлайн-режима, для доступа к которому необходима привязка Steam-аккаунта к учетной записи PlayStation Network.

Игрокам принудительно вернули средства за предзаказы Ghost of Tsushima спустя несколько часов после того, как игру прекратили продавать в 180 регионах, в которых нельзя зарегистрировать аккаунт PlayStation Network.

Кроме того, на странице Ghost of Tsushima в Steam над кнопкой покупки появилось предупреждение насчет требований игры к аккаунту PlayStation Network. Ранее эта информация располагалась только в колонке справа от описания.