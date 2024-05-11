НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Ghost of Tsushima сняли с продажи в Steam в 180 странах

Источник:
Sibnet.ru
567 0

Игра Ghost of Tsushima снята с продажи на платформе Steam в 180 странах, следует из данных сервиса SteamDB. Режиссерская версия экшена выйдет в Steam и Epic Games Store 16 мая.

В частности, игра стала недоступна в странах СНГ, государствах Африки и даже некоторых членах Евросоюза, включая Эстонию, Литву и Латвию. Издатель и разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Вероятной причиной изъятия игры из продажи является наличие в Ghost of Tsushima онлайн-режима, для доступа к которому необходима привязка Steam-аккаунта к учетной записи PlayStation Network.

Игрокам принудительно вернули средства за предзаказы Ghost of Tsushima спустя несколько часов после того, как игру прекратили продавать в 180 регионах, в которых нельзя зарегистрировать аккаунт PlayStation Network.

Кроме того, на странице Ghost of Tsushima в Steam над кнопкой покупки появилось предупреждение насчет требований игры к аккаунту PlayStation Network. Ранее эта информация располагалась только в колонке справа от описания.

Еще по теме
Sony отменила привязку Helldivers 2 к аккаунту PlayStation
Helldivers 2 на ПК потребует привязки аккаунта PlayStation
Вышла игра о путешествии одержимой дьяволом монашки по России
Состоялся релиз Stellar Blade с полуобнаженной героиней
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Собчак сравнила костюмы женщин‑депутатов с нарядами на Met Gala
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...