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Опоры ЛЭП аномально упали в Бурятии. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Опоры ЛЭП рухнули в Бурятии после урагана, который обрушился на республику в ночь на 1 мая, сообщила пресс-служба «Россетей Сибирь».

Серьезные повреждения получили три опоры вблизи села Ацагат Заиграевского района. «Ветер был настолько сильным, что практически скрутил три гигантские металлические анкерные опоры, словно бумажные», — описали произошедшее в «Россетях».

Опоры находятся рядом друг с другом, все остальные остались в полной сохранности. Специалисты пока точно не знают, что именно послужило причиной явления. Никаких возгораний поблизости, способных повлиять на металл опор, не было зафиксировано.

Опоры относительно новые: установлены они были в 2001 году и рассчитаны на срок эксплуатации более 50 лет. К качеству изделий также претензий не предъявлялось. Все остальные опоры этой ЛЭП выстояли.

Расследовать инцидент будет специальная комиссия. Пока же основной видимой причиной повреждения считается сила ветра. Всех потребителей оперативно перезапитали по резервной схеме.

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ЧП #Происшествия #Бурятия
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