НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девочка в Омске выжила после падения с 13-го этажа

Источник:
Sibnet.ru
192 0

Шестилетняя девочка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с 13-го этажа, сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

«Ночью в дежурную часть поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации шестилетней девочки с тяжелыми травмами. Ребенок выпал с балкона квартиры на 13-м этаже дома на Бульваре Архитекторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжелое, она находится в реанимации. По предварительным данным, родители около 23.00 решили спуститься к подъезду, чтобы забрать оставленные после прогулки велосипеды.

Взрослые уложили дочь спать и предупредили, что скоро придут обратно. При этом в квартире осталась открытой дверь на балкон. Вернувшись, они не нашли дома ребенка и обнаружили его лежащим на газоне под окнами.

Еще по теме
Опоры ЛЭП аномально упали в Бурятии. ФОТО
Торговая палатка чуть не убила женщину в Омске. ВИДЕО
Второй пилот севшего в поле самолета устроился таксистом и грузчиком
Краснов пообещал призвать к ответу виновных в ущербе от паводка
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Макрон назвал условия отправки французских войск на Украину
19
Проверять сексуальную ориентацию чиновников предложили в России
18
Ивлеева все-таки побывала в Донбассе
17
Варшава подала заявку на размещение ядерного оружия
17
Ученые рассказали о пользе невербального общения в сексе