Девочка в Омске выжила после падения с 13-го этажа

Шестилетняя девочка госпитализирована с тяжелыми травмами после падения с 13-го этажа, сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

«Ночью в дежурную часть поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации шестилетней девочки с тяжелыми травмами. Ребенок выпал с балкона квартиры на 13-м этаже дома на Бульваре Архитекторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжелое, она находится в реанимации. По предварительным данным, родители около 23.00 решили спуститься к подъезду, чтобы забрать оставленные после прогулки велосипеды.

Взрослые уложили дочь спать и предупредили, что скоро придут обратно. При этом в квартире осталась открытой дверь на балкон. Вернувшись, они не нашли дома ребенка и обнаружили его лежащим на газоне под окнами.