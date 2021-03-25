Российский футболист рассказал о зарплате в 12 тысяч рублей

Российский полузащитник Владислав Карапузов, арендованный «Тамбовом» у московского «Динамо», рассказал о зарплате в 12 тысяч рублей и как на нее можно прожить.

В начале февраля в «Тамбове» осталось девять футболистов из-за долгов. Тогда спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал, что клуб готов приглашать футболистов, которые согласятся играть меньше чем за 50 тысяч рублей в месяц.

«Главный момент здесь — те, кто пошел на понижение зарплат, остались ради того, чтобы играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело», — рассказал Карапузов в интервью «Матч ТВ».

Он добавил, что «Тамбов» предоставляет футболистам базу, трехразовое питание и жилье — без всего этого было бы тяжелее.

«Каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат — конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь», — отметил футболист.

21-летний Карапузов окончил академию московского «Локомотива». В августе 2019 он подписал контракт с «Динамо», а через два сезона перешел на правах аренды в «Тамбов».