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Олимпиада в Японии пройдет без зарубежных болельщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без болельщиков из других стран, объявили организаторы игр. Купленные иностранными болельщиками деньги за билеты вернут.

Японские организаторы пришли к выводу, что владельцы билетов на Олимпийские игры, живущие за рубежом, не смогут прибыть в Токио во время Олимпиады, следует из заявления оргкомитета.

Организаторы Токио-2020 вернут деньги почти за 600 тысяч билетов на Олимпийские игры и за 30 тысяч билетов на Паралимпийские игры, объявил генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муто. При этом средства за бронирование отелей возвращены не будут.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Первоначально турнир должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Drronum

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Elef75

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