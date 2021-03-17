Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?

Россия готовится к активному экспорту китайских технологий электронной слежки за населением, заявил на днях глава Пентагона Марк Эспер. Использованный для контроля над людьми искусственный интеллект откроет «новую эру цифрового авторитаризма», пугает американский чиновник. Стоит ли россиянам опасаться новых громких проектов государства и насколько реальна угроза оказаться в «цифровом концлагере»?

Китай показывает России пример?

Китай с 2015 года развертывает систему тотального цифрового контроля над населением, основанную на технологиях искусственного интеллекта и комплексах распознавания лиц. На сегодня в министерство общественной безопасности КНР стекаются данные с 600 миллионов видеокамер, установленных по всей стране.

Камеры работают с продвинутым программным обеспечением, способным в реальном времени идентифицировать практически любого человека, появившегося в зоне наблюдения. От идентификации не спасает даже медицинская маска на лице — искусственный интеллект уже научился делать индивидуальные «слепки» внешности, используя минимальные данные.

В крупных китайских городах испытывают пилотные варианты системы социального кредита SCS, в рамках которой каждый человек может набирать или терять баллы в зависимости от поведения. Баллы учитываются на индивидуальной электронной карточке, выполняющей роль удостоверения личности.

Например, человек с недостаточным количеством баллов не сможет попасть в некоторые учреждения или отдельные районы города — его попросту не пропустит система контроля. При этом баллы всегда можно «заработать», доказав свою приверженность коммунистическим идеям.

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В перспективе доступ китайцев к интернету, устройство на работу, аренда или приобретение жилья станут невозможны без цифрового личного идентификатора. Начисляя и снимая баллы, а также отслеживая перемещения карточки с чипом, государство сможет контролировать повседневную жизнь гражданина даже на бытовом уровне.

Толчком к внедрению схожих систем в России стала пандемия коронавируса, уверен эксперт по цифровой безопасности Юрий Шевцов. По мнению специалиста, именно в тот момент власти стали энергично расширять возможности удаленного контроля над гражданами. Например, в Москве с помощью камер отслеживалось соблюдение карантина.

Россиян «оцифруют» ради контроля?

Российские власти анонсировали создание к 2023 году единого цифрового регистра населения, который будет представлять собой огромную электронную базу данных граждан. Также государство активизировало развитие Единой биометрической системы, в которой соберут фотографии и образцы голоса россиян.

В единый регистр аккумулируют более 30 видов сведений на каждого гражданина от органов власти разных уровней — записи акта гражданского состояния, номера дипломов и аттестатов, местожительство, СНИЛС, ИНН и множество других. При этом разработчики отказались от предложений включить в реестр сведения об имуществе и медицинские данные.

Что касается Единой биометрической системы, то чиновники намерены в ближайшее время резко ускорить сбор биометрических данных, чтобы достичь показателя в 70 миллионов человек — фактически, это все активное население России. Для этого Минцифры предложило закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг для граждан, не сдавших биометрию.

Для распознавания лиц в России используется отечественный алгоритм FaceN от компании N-Tech Lab, создавшей сервис FindFace для поиска людей во «ВКонтакте» по единственному снимку. Аналогичные алгоритмы представили компании Vision Labs и Tevian.

Власти заверяют, что создание такого всеобъемлющего цифрового и биометрического «банков» данных позволит быстро оказывать россиянам адресную социальную поддержку без предоставления людьми каких-либо подтверждающих документов. Но некоторые эксперты предполагают, что биометрия может использоваться для слежки за гражданами.

Так, в ходе январских протестов в России полиция в крупных городах впервые стала масштабно использовать «умные» камеры с распознаванием лиц, об этом писал ТАСС. Например, неоднократных участников несанкционированных акций силовики задерживали прямо в метро перед началом очередного шествия.

«Цифровой концлагерь — эффектная страшилка, но с долей истины. Системы безопасности и цифровые сервисы действительно могут использоваться для тотального контроля, но остановить проникновение этих технологий в реальность невозможно, остается надеяться на здравомыслие власти», — прокомментировал Шевцов Sibnet.ru.