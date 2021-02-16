Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи

Доступ к Единой биометрической системе откроют всем государственным и коммерческим организациям, соответствующий документ подготовило правительство. После этого россияне смогут получать услуги или делать покупки без паспорта и платежных карт, достаточно будет улыбнуться в камеру биометрического терминала. Что изменит биометрия в платежах и кто станет участником системы?

К уникальным биологическим и физиологическим характеристикам, которые позволяют установить личность человека, относят пять типов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, рисунок вен ладони и радужная оболочка глаза. Разработчики системы уверяют, что обмануть биометрический сканер не могут даже однояйцевые близнецы.

Биометрию сделают всеобщей

Единую биометрическую систему запустили три года назад, с 1 января 2021 года ее возможности расширились — теперь россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии практически любые финансовые и государственные услуги.

На сегодня к системе подключены банки и страховщики, однако подготовленный Минцифры законопроект делает биометрию доступной фактически любой коммерческой компании или государственной организации — для этого достаточно попасть в специальный открытый реестр.

Вести реестр всех участников проекта поручили компании «Ростелеком», пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственный документ. Перечень компаний разместят на специальном сайте, претендентов обяжут подтвердить обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

При этом биометрию планируется использовать не только для верификации, как это происходит сейчас. В скором времени Единую биометрическую систему начнут применять для идентификации пользователей. После идентификации покупателя станет возможным оплачивать покупки, лишь посмотрев в камеру терминала.

Необходимая сумма спишется по заранее зарегистрированным реквизитам банковской карты. Такая модель очень удобна, ведь человеку не нужно вытаскивать из кармана наличные деньги, карту или телефон, а время обслуживания одного клиента на кассе сокращается с 20 до пяти секунд.

Звучит фантастично, но «оплату лицом» до конца 2021 года внедрит Московский метрополитен, где на каждой станции подземки появятся терминалы Face Pay. К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу готовятся в гипермаркетах «Лента», магазинах «Пятерочка», сети кофеен Coffee Bean.

Как стать клиентом с биометрией

Единая биометрическая система хранит математически обработанные модели лица и голоса человека. Собирать такие данные по закону могут 232 российских банка и государственные МФЦ. На декабрь 2020 года в системе было примерно 160 тысяч «слепков» пользователей, разработчики рассчитывают, что через несколько лет в ней будет 50 миллионов образцов.

Стать обладателем биометрии просто — достаточно выбрать отделение любого банка или МФЦ и прийти туда в удобное время. Клиентом банка для этого быть совершенно необязательно, сотрудник бесплатно сделает несколько фотографий и запишет голос, после чего внесет данные в единую базу.

При этом на первоначальном этапе потребуется зарегистрироваться в ЕСИА — единой системе идентификации и аутентификации (создать учетную запись на Госуслугах). Это нужно потому, что передача биометрических данных осуществляется только в рамках подтвержденной учетной записи гражданина.

Сдача биометрических данных занимает примерно 15 минут. Сначала человека просят прочесть цифры в микрофон — от ноля до девяти, затем в обратном порядке, а после в произвольном. На следующем этапе пользователя фотографируют. Специальная программа делит лицо на четыре равных сектора, для каждого формируется уникальный «слепок».

Если человек сдал биометрию и после этого передумал, закон оставляет ему право потребовать блокировки или уничтожения его биометрических персональных данных. После соответствующего заявления его «слепок» удалят из общей базы.

Отпечатки пальцев или сетчатки глаза не требуются. Разработчики уверяют, что сочетание голоса и лица дает 100% вероятность идентификации гражданина. Сами данные хранятся в единой базе в обезличенном и зашифрованном виде, поэтому их кража и применение злоумышленниками исключено.

Уточнить свой статус обладателя биометрии проще всего в личном кабинете Госуслуг — там появится соответствующая отметка, процесс занимает максимум пять дней. После этого гражданин может получать услуги с помощью биометрии в любой организации, поддерживающей данную технологию.