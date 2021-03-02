МВД выложило видео штурма порностудии в Красноярском крае

Сотрудники СОБРа и полицейские задержали участников преступной группы, оборудовавшей в частном доме в Красноярском крае порностудию. МВД выложило в Сеть видео со «штурмом» здания, окруженного высоким забором.

По данным МВД, преступная группа начала работать в январе 2020 и действовала вплоть до февраля 2021 года. Ее участники работали в Красноярске и Москве. Силовики задержали восемь человек.

Полицейские выяснили, что в Красноярске в откровенных видео снималось 28 женщин. Кроме того, организаторы наняли на работу «кадровиков», которые искали и подбирали персонал, давали подробный инструктаж, проводили тренинги, обучение, вели учет рабочего времени, сообщило «МВД Медиа».

Участники преступной группы зарабатывали свыше 500 тысяч рублей в месяц, а организаторы — 5 миллионов рублей ежемесячно. Сотрудники МВД во время обыска в помещениях изъяли более 13 миллионов рублей и 41 тысячу долларов США, а также банковские карты.

Краевое МВД возбудило уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Лидерам также вменяют обвинение по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Им грозит до 20 лет лишения свободы. Суд поместил подозреваемых под стражу на два месяца.