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Количество фейковых банковских приложений выросло на четверть

Источник:
«Известия»
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Число фейковых банковских приложений, проходящих проверку со стороны магазинов и появляющихся в свободном доступе, с каждым годом растет, предупредили эксперты по безопасности.

Так, в 2023-м фейковых банковских приложений стало больше примерно на 25% по сравнению с 2022-м, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз». Прежде всего это касается iOS-версий.

«С начала 2024 года эксперты заблокировали 36 вредоносных приложений, выдававших себя за официальные ресурсы российских организаций и органов государственной власти. В 2023-м количество выявленных и заблокированных вредоносных сервисов составило 162», — отметил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

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Помимо официальных сервисов, существует практика распространения через сторонние ресурсы. Это характерно для операционной системы Android, пояснил Вураско.

По его словам, проблема заключается в том, что площадки, на которых размещаются продукты, не могут контролировать целостность и безопасность программ.

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