Количество фейковых банковских приложений выросло на четверть

Число фейковых банковских приложений, проходящих проверку со стороны магазинов и появляющихся в свободном доступе, с каждым годом растет, предупредили эксперты по безопасности.

Так, в 2023-м фейковых банковских приложений стало больше примерно на 25% по сравнению с 2022-м, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз». Прежде всего это касается iOS-версий.

«С начала 2024 года эксперты заблокировали 36 вредоносных приложений, выдававших себя за официальные ресурсы российских организаций и органов государственной власти. В 2023-м количество выявленных и заблокированных вредоносных сервисов составило 162», — отметил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Помимо официальных сервисов, существует практика распространения через сторонние ресурсы. Это характерно для операционной системы Android, пояснил Вураско.

По его словам, проблема заключается в том, что площадки, на которых размещаются продукты, не могут контролировать целостность и безопасность программ.