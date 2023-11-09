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Чем занимаются приложения-шпионы на ваших смартфонах

Источник:
Sibnet.ru
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Запрос приложения на смартфоне
Запрос приложения на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru
Опустошенный банковский счет или неожиданно появившиеся в общем доступе личные фотографии — так работают шпионские приложения на смартфоне. Какие данные собирают зловреды, как они попадают на устройство и как от них избавиться?

Приложения-шпионы для смартфонов Android и iOS — это софт, который попадает на смартфон, а затем собирает данные и предает их злоумышленниками.

Часто шпионское ПО для мобильных сопровождает полезные на первый взгляд программы — менеджеры загрузок, мастеры очистки, фоторедакторы. Иногда они попадают в пакеты с видеоиграми или настоящими легитимными программами, предупреждает «Лаборатория Касперского».

Что крадут приложения-шпионы

— логины и пароли из различных сервисов
— геолокацию
— контакты и списки
— фотографии, видео- и аудиозаписи
— номера кредитных карт

На заражение смартфона указывают повышенный расход трафика, заряда батареи, медленная работа устройства, новые панели инструментов и поисковые системы, появившиеся рекламные сообщения.

Какие программы надо удалить с телефона

Роскачество составило список мобильных приложений, попавшихся на сталкерской активности, то есть они просят доступ к микрофону, телефонным вызовам и получению данных о статусе смартфона, хотя для их работы эти данные необязательны. В перечень шпионов вошли:

  • Менеджеры паролей: Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager.
  • Клинеры: Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster.
  • Фоторедакторы: приложения Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor.
  • Соцсети+: «Мои гости в VK»: «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», Search on Android for Twitter, MyTopFans for Twitte.
  • Разное: Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.
Самые частые легенды телефонных мошенников

Самый действенный способ борьбы с мобильными шпионскими приложениями — полный сброс смартфона до заводских настроек с тотальным удалением всех данных. При этом важно не использовать для восстановления резервную копию (бэкап), так как вредоносный софт уже успел там сохраниться и при распаковке начнет работать снова.

Удаление отдельных приложений можно провести, перезагрузив телефон в безопасном режиме.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!