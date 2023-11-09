Чем занимаются приложения-шпионы на ваших смартфонах

Опустошенный банковский счет или неожиданно появившиеся в общем доступе личные фотографии — так работают шпионские приложения на смартфоне. Какие данные собирают зловреды, как они попадают на устройство и как от них избавиться?
Приложения-шпионы для смартфонов Android и iOS — это софт, который попадает на смартфон, а затем собирает данные и предает их злоумышленниками.
Часто шпионское ПО для мобильных сопровождает полезные на первый взгляд программы — менеджеры загрузок, мастеры очистки, фоторедакторы. Иногда они попадают в пакеты с видеоиграми или настоящими легитимными программами, предупреждает «Лаборатория Касперского».
Что крадут приложения-шпионы
— логины и пароли из различных сервисов
— геолокацию
— контакты и списки
— фотографии, видео- и аудиозаписи
— номера кредитных карт
Какие программы надо удалить с телефона
Роскачество составило список мобильных приложений, попавшихся на сталкерской активности, то есть они просят доступ к микрофону, телефонным вызовам и получению данных о статусе смартфона, хотя для их работы эти данные необязательны. В перечень шпионов вошли:
- Менеджеры паролей: Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager.
- Клинеры: Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster.
- Фоторедакторы: приложения Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor.
- Соцсети+: «Мои гости в VK»: «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», Search on Android for Twitter, MyTopFans for Twitte.
- Разное: Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.
Самый действенный способ борьбы с мобильными шпионскими приложениями — полный сброс смартфона до заводских настроек с тотальным удалением всех данных. При этом важно не использовать для восстановления резервную копию (бэкап), так как вредоносный софт уже успел там сохраниться и при распаковке начнет работать снова.
Удаление отдельных приложений можно провести, перезагрузив телефон в безопасном режиме.