Чем занимаются приложения-шпионы на ваших смартфонах

Опустошенный банковский счет или неожиданно появившиеся в общем доступе личные фотографии — так работают шпионские приложения на смартфоне. Какие данные собирают зловреды, как они попадают на устройство и как от них избавиться?

Приложения-шпионы для смартфонов Android и iOS — это софт, который попадает на смартфон, а затем собирает данные и предает их злоумышленниками.

Часто шпионское ПО для мобильных сопровождает полезные на первый взгляд программы — менеджеры загрузок, мастеры очистки, фоторедакторы. Иногда они попадают в пакеты с видеоиграми или настоящими легитимными программами, предупреждает «Лаборатория Касперского».

Что крадут приложения-шпионы

— логины и пароли из различных сервисов

— геолокацию

— контакты и списки

— фотографии, видео- и аудиозаписи

— номера кредитных карт

На заражение смартфона указывают повышенный расход трафика, заряда батареи, медленная работа устройства, новые панели инструментов и поисковые системы, появившиеся рекламные сообщения.

Какие программы надо удалить с телефона

Роскачество составило список мобильных приложений, попавшихся на сталкерской активности, то есть они просят доступ к микрофону, телефонным вызовам и получению данных о статусе смартфона, хотя для их работы эти данные необязательны. В перечень шпионов вошли:

Менеджеры паролей: Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager.

Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager. Клинеры: Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster.

Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Фоторедакторы: приложения Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor.

приложения Beauty Camera Plus, Beauty Slimming Photo Editor. Соцсети+: «Мои гости в VK»: «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», Search on Android for Twitter, MyTopFans for Twitte.

«Мои гости в VK»: «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», Search on Android for Twitter, MyTopFans for Twitte. Разное: Super Flashlight, Solitaire Game, Accurate Scanning of QR Code, Player & iWallpaper, Video Maker, Pedometer, Fingertip Graffiti, GIF Camera Editor.

Самый действенный способ борьбы с мобильными шпионскими приложениями — полный сброс смартфона до заводских настроек с тотальным удалением всех данных. При этом важно не использовать для восстановления резервную копию (бэкап), так как вредоносный софт уже успел там сохраниться и при распаковке начнет работать снова.

Удаление отдельных приложений можно провести, перезагрузив телефон в безопасном режиме.