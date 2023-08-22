Самые частые легенды мошенников: когда надо бросать трубку?

«Служба безопасности банка» и «капитан полиции» уже стали синонимом телефонным мошенникам. Казалось бы, люди должны перестать реагировать на них, но объем украденных денег продолжает расти. Какие легенды рассказывают аферисты и как заставляют жертв переводить средства?

С вашего счета пытались перевести деньги

Схема: Звонок поступает от человека, который представляется сотрудником службы безопасности банка. Он говорит, что со счета пытаются перевести деньги, зафиксирована подозрительная активность. Чтобы обезопасить средства, надо перевести деньги на резервный счет, но сначала провести верификацию личности.

Для этого жертва должна сообщить номер, срок действия и три цифры с обратной стороны банковской карты. Если человек отказывается сообщать данные, то собеседник может сказать, что сотруднику банка эту информацию говорить можно. В качестве доказательства обещает прислать СМС с номера банка про резервирование счета.

Результат: После получения необходимых данных мошенник снимает средства со счета. СМС с номера банка может быть настоящей, если мошенник знает ИНН жертвы и на сайте банка оставил заявку на «дистанционное резервирование счета» для бизнеса, указав номер телефона. Человек в результате получает реальное СМС-уведомление от банка для подтверждения этой заявки.



Мошенники оформляют на вас кредит

Схема: Звонит человек и представляется сотрудником банка, называет по телефону данные человека и утверждает, что на его имя оформляется кредит. Собеседник спрашивает о доступе других лиц к карте и говорит, что это мошенники пытаются оформить кредит на его имя.

Дальше фальшивый сотрудник банка присылает ссылку на приложение, которое якобы позволит защитить данные (на самом деле даст удаленный доступ к устройству). Затем спрашивает данные, пароли и пришедшее СМС.

После этого он говорит, что мошенникам удалось оформить кредит, но деньги они не получили, поэтому надо срочно их снять в банкомате и положить на безопасный счет.

Результат: Пользуясь сторонним приложением, мошенники получают доступ к онлайн-банку. Жертва также снимает деньги в банкомате и кладет на названный мошенниками счет, после чего теряет средства.

Банки не возвращают деньги в тех случаях, когда люди добровольно переводят мошенникам деньги или передают им данные, которые открывают доступ к счетам.

Отключим ваш номер

Схема: Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что отключит номер абонента из-за того, что кончается срок договора. По его словам, надо продлить договор по телефону. Для этого необходимо назвать код из СМС. Чтобы не потерять номер, человек сообщает собеседнику цифры.

Результат: С помощью кода из СМС мошенники получают доступ к личному кабинету на сайте оператора связи. Они настраивают переадресацию всех входящих сообщений на свой номер. Затем меняют пароль от мобильного банка и снимают все деньги с банковских счетов.

Предоставили доверенность

Схема: Злоумышленник представляется сотрудником полиции или прокуратуры и сообщает, что некто предоставил в банк нотариальную доверенность от имени человека и хотел получить доступ к счетам, но вызвал подозрения, сейчас проводится доследственная проверка.

«Сотрудник» спрашивает жертву, где у него могли украсть паспортные данные. А затем говорит, что он должен помочь правоохранительным органам предотвратить снятие средств со счетов или оформление кредитов.

В этот момент жертву могут переключить на сотрудника службы безопасности или представителя другого ведомства, чтобы создать иллюзию реального расследования. На почту или WhatsApp скидывают липовые подтверждающие документы. А затем предлагают перевести деньги на безопасный счет.

Если человек сомневается, то ему говорят, что важно строго следовать регламенту операции силовиков, заставляя как можно быстрее перевести деньги мошенникам.

Результат: Человек, переводя деньги на «безопасный счет», добровольно отдает свои деньги злоумышленникам.

Верните мои деньги

Схема: Звонит человек и говорит, что по ошибке прислал деньги и просит вернуть. Жертва проверяет и видит поступление на счет средств. Затем злоумышленник звонит снова и угрожает, что подаст в суд. Аферист требует перевода денег обратно на свой счет.

Результат: Мошенник сможет получить от жертвы деньги дважды, напрямую от получателя на продиктованный счет и с помощью возврата денег по чеку.

Также мошенники могут использовать эту схему, встроив в цепочку преступления случайного человека. Например, они продают на сайте объявлений вещь и указывают счет жертвы для поступления средств, а затем клиент не получает свою покупку.



В случае поступления крупных средств от неизвестного имсточника лучше обратиться в банк и сделать обратный перевод официально.

Кто-то меняет ваш телефон на портале «Госуслуг»

Схема: Звонит якобы сотрудник службы безопасности и заявляет, что кто-то меняет номер телефона в личном кабинете на портале «Госуслуг». Чтобы остановить взлом аккаунта, предлагают выслать СМС с кодом. Этот код человек называет аферисту.

Затем аферист утверждает, что хакеры смогли получить доступ к личному кабинету и соединяет человека с фальшивым специалистом Центробанка, который уговаривает перевести деньги на безопасный счет.

Результат: Когда человек сообщает код из СМС, мошенник взламывает его аккаунт на «Госуслугах» и получает доступ к его личным данным. Он может попасть в мобильный банк жертвы или взять кредит через микрозаймовые финансовые организации, используя паспортные данные. Или человек согласится самостоятельно перечислить деньги на счет мошенников (якобы безопасный) и потеряет деньги.

Как быстро распознать мошенника по телефону

Схем у мошенников достаточно много, но у всех есть общие черты, зная которые, можно быстро закончить разговор и не потерять деньги.

Специалист первым вышел на контакт. Обычно сотрудники службы безопасности банков не звонят клиентам. Более того, они никогда не просят передать им какие-либо данные или коды.

#Психо Как работает социальная инженерия

Быстро переходят к деньгам. Цель мошенника получить от жертвы деньги. Поэтому звучат слова, которые ускоряют их передачу, например, «безопасный счет». Подобных счетов не существует.

Просят сообщить данные. Путь к деньгам для мошенника часто лежит через доступ к личным счетам и мобильным приложениям, для этого ему нужны «данные с карты», «код из СМС». Сотрудники разных ведомств и банков их не спрашивают. Банковские работники могут позвонить при подозрительной операции, но только чтобы подтвердить или отклонить перевод.

Торопят и пугают. Мошенники пугают жертв, чтобы отключить у них логическое мышление. А еще они постоянно торопят их, чтобы человек не успел опомниться и согласился на все условия.

Если разговор предполагает срочность и действия с наличными и данными, это указывает на типовой сценарий аферистов. Лучше просто повесить трубку и самому позвонить в банк.