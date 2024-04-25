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Новосибирский майнер задолжал 190 млн рублей за электроэнергию

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские полицейские пресекли работу майнинговых ферм, которые были незаконно подключены к электросетям, они накрутили электричества на 190 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После сообщений об аномальной нагрузке на электрические сети полицейские нашли ферму для майнинга криптовалюты. Был задержан 35-летний житель Калининского района Новосибирска, он владел несколькими майнинговыми комплексами.

Чтобы не платить за электроэнергию, мужчина обратился к 39-летнему знакомому, сотруднику одному из профильных учреждений. За деньги тот подключил оборудование к высоковольтным линиям электропередач.

По предварительным оценкам, майнер задолжал 190 миллионов рублей. У него изъято 5 тысяч единиц различного оборудования, предназначенного для получения криптовалюты.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 165 (причинение имущественного ущерба), 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК РФ. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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