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Грабители фур проделывали трюки из «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
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Семья из Тайшета дерзко грабила фуры, проникая в них прямо на ходу, сообщили пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю и Иркутской области.

Схему разработал 58-летний мужчина. Его 37-летний и 31-летний сыновья подъезжали сзади к фурам, цеплялись за них, откидывали лобовое стекло и забирались внутрь, проделывая трюки, как в фильме «Форсаж». Супруга и мать сбывала краденное и делила доход.

Таким способом они похитили различное имущество на 730 тысяч рублей. У обвиняемых нашли украденную бытовую технику, одежду, обувь, продукты питания, автозапчасти, автомасла и ювелирные изделия.

Следователи изъяли два автомобиля, на которых совершались преступления. Для удобства их лобовое стекло можно было откинуть.

Семья, по версии следствия, проделывала трюки не менее 10 раз. Все подозреваемые доставлены в Красноярск, где пробудут под стражей два месяца. Возбуждено уголовное дело по частям 2,3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Красноярск #Иркутск
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