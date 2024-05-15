Стрелявший в премьера Словакии оказался писателем

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершил словацкий писатель Юрай Цинтула из города Левице.

Цинтула придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики, пишет новостной портал tvnoviny.sk. При этом до недавнего времени он работал охранником в торговом центре.

При покушении на премьера мужчина использовал короткоствольное ружье, которое находилось у него легально. Перед нападением писатель прокричал: «Робо, иди сюда», после чего открыл стрельбу.

Покушение произошло в ходе выездного заседания правительства. Стрельба началась сразу после того, как премьер вышел к людям, собравшимся на улице. Сразу после этого нападавшего скрутили охранники.

Известно, что Фицо получил три пулевых ранения — два в брюшную полость, еще одно в плечо. С места ЧП его эвакуировали на вертолете. В настоящее время премьера оперируют, его состояние критическое.