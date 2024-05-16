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Депутат Госдумы рассказал о схеме обмана пенсионеров

Источник:
РИА Новости
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Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и внушают пенсионерам, что у них обнаружен «неучтенный стаж. После этого предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения — причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без бюрократии, сказал РИА Новости Немкин.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms "для идентификации". А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке», — пояснил депутат.

Он настоятельно рекомендовал россиянам обсудить с пожилыми родственниками и призвать их не откликаться на подобные предложения.

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