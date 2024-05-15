НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Раскрыта личность стрелявшего в премьера Словакии

Источник:
Sibnet.ru
598 1

Задержанным за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо оказался 71-летний мужчина из города Левице.

Мужчина несколько раз выстрелил в политика из короткоствольного ружья, которое находилось у него на законных основаниях, пишет словацкое издание Dennik N. Сразу после этого его задержала охрана премьера.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Премьер вышел к собравшимся на улице людям, чтобы пообщаться.

Состояние Роберта Фицо оценивается, как тяжелое. Отмечается, что ближайшие часы будут решающими, его готовят к экстренной операции.

Еще по теме
Стрелявший в премьера Словакии оказался писателем
Поджигавшая урну с бюллетенями жительница Алтая заслушала приговор
Иноагенту Макаревичу грозит уголовное дело за поддержку ВСУ
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
смотреть все
ЧП #Криминал #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Ghost of Tsushima сняли с продажи в Steam в 180 странах
Обсуждение (1)
Картина дня
Премьер Словакии ранен в ходе стрельбы
Путин запретил иноагентам участвовать в выборах
Стрелявший в премьера Словакии оказался писателем
МТС запустил собственную метавселенную
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
21
Африканка 16 лет живет без еды и питья
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
15
Блинкен экстренно прибыл в Киев для обсуждения неудач на фронте