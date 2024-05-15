Раскрыта личность стрелявшего в премьера Словакии

Задержанным за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо оказался 71-летний мужчина из города Левице.

Мужчина несколько раз выстрелил в политика из короткоствольного ружья, которое находилось у него на законных основаниях, пишет словацкое издание Dennik N. Сразу после этого его задержала охрана премьера.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Премьер вышел к собравшимся на улице людям, чтобы пообщаться.

Состояние Роберта Фицо оценивается, как тяжелое. Отмечается, что ближайшие часы будут решающими, его готовят к экстренной операции.