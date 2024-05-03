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Смерть ребенка в стиральной машине в Бурятии оказалась убийством

Источник:
Sibnet.ru
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Четырехлетний мальчик, пропавший несколько дней назад в Улан-Удэ и найденный в стиральной машине, был убит, сообщило СУ СК РФ по Бурятии.

Мальчика, пропавшего из дома по улице Пристанской, начали искать в прошлую пятницу, 28 апреля. В ориентировке сообщалось, что он был легко одет: в футболку и колготки. Ребенка нашли в тот же день вечером. Тело было обнаружено внутри стиральной машины в гараже, пристроенном к дому.

Стиральная машинка, в которой обнаружено тело четырехлетнего мальчика в Улан-Удэ
Фото: © СУ СК РФ по Республике Бурятия

Через несколько дней СК сообщил, что мальчик был убит, в преступлении обвиняется сожитель его матери. Накануне дня исчезновения они были в доме, за различные незначительные провинности мужчина бил ребенка, в том числе по голове.

Малыш потерял сознание и скончался. Мужчина спрятал тело в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что они имитировало формы ребенка, и сказал родственникам, что мальчик спит.

Мать обнаружила исчезновение сына ночью, начались поиски. Сожителя проверили на полиграфе, его реакции показали, что он знает, где находится ребенок. Также установлено, что он несколько месяцев избивал ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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ЧП #Криминал #Бурятия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

mosquito__2010

Не ломайте мальчику шаблоны я вас прошу.