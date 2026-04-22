НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Историк-убийца Соколов попросился на волю

Источник:
Sibnet.ru
77 0
Историк Олег Соколов в зале суда
Фото: © пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко на 12,5 лет историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии строгого режима на принудительные работы, но суд отклонил ходатайство из-за возраста.

Заявление Соколова о замене неотбытой части срока на более мягкое наказание поступило во Фрунзенский районный суд 6 апреля, но ходатайство не приняли, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга «Фонтанке».

УК позволяет замену наказания, если осужденный за особо тяжкое преступление фактически отбыл не менее двух третей срока, но запрещает назначать принудительные работы лицам, достигшим пенсионного возраста. Соколову в июле 2026 года исполнится 70 лет, что делает невозможным его перевод на принудительные работы по закону.

Соколов убил 24-летнюю аспирантку-возлюбленную в ноябре 2019 года. Он несколько раз выстрелил ей в голову, затем расчленил тело и частично выбросил в Мойку. В процессе сам упал в реку, его достали спасатели. В рюкзаке историка нашли руки девушки. Тело Анастасии собирали по частям — в порту, в реке, в рюкзаке и дома у Соколова.

На суде Соколов называл свою жертву «чудовищем» и утверждал, что совершил убийство в состоянии аффекта. Суд приговорил ученого к 12,5 года колонии строгого режима в декабре 2020 года.

Тема: Дело историка Соколова
Оглашен приговор историку-убийце Соколову
Обнародовано видео ссоры историка Соколова перед убийством
Защита историка Соколова объяснила убийство влиянием лекарств
Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым
смотреть все
ЧП #Криминал #Громкое дело
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
17
Раскрыт размер нового налога для электроники
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»