Историк-убийца Соколов попросился на волю

Осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко на 12,5 лет историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии строгого режима на принудительные работы, но суд отклонил ходатайство из-за возраста.

Заявление Соколова о замене неотбытой части срока на более мягкое наказание поступило во Фрунзенский районный суд 6 апреля, но ходатайство не приняли, сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга «Фонтанке».

УК позволяет замену наказания, если осужденный за особо тяжкое преступление фактически отбыл не менее двух третей срока, но запрещает назначать принудительные работы лицам, достигшим пенсионного возраста. Соколову в июле 2026 года исполнится 70 лет, что делает невозможным его перевод на принудительные работы по закону.

Соколов убил 24-летнюю аспирантку-возлюбленную в ноябре 2019 года. Он несколько раз выстрелил ей в голову, затем расчленил тело и частично выбросил в Мойку. В процессе сам упал в реку, его достали спасатели. В рюкзаке историка нашли руки девушки. Тело Анастасии собирали по частям — в порту, в реке, в рюкзаке и дома у Соколова.

На суде Соколов называл свою жертву «чудовищем» и утверждал, что совершил убийство в состоянии аффекта. Суд приговорил ученого к 12,5 года колонии строгого режима в декабре 2020 года.