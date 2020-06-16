Обнародовано видео ссоры историка Соколова перед убийством

Видео последней ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко перед убийством девушки появилось в Сети. Ролик снял сам Соколов, это последняя запись с погибшей.

На опубликованных кадрах девушка кричит на Соколова, что она его ненавидит и больше не любит. Также аспирантка просит историка отпустить ее, однако оператор отталкивает Ещенко, когда пытается она выйти из комнаты.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?», — кричит девушка. В какой-то момент девушка выбивает телефон из рук Соколова и убегает, историк в этот момент поднимает свой телефон с работающей камерой.

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По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела, для этого он расчленил девушку и попытался выбросить в Мойку.

Мужчину задержали после того, как вытащили из реки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. На допросе Соколов признался в преступлении, основным мотивом стала последняя ссора любовников.