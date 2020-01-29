Защита историка Соколова объяснила убийство влиянием лекарств

Психиатрическая экспертиза признала историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко вменяемым. Защита объясняет преступление действием медикаментов и потребует дополнительной экспертизы, сообщил адвокат Александр Почуев.
Защиты будет добиваться новой экспертизы, чтобы проверить «медикаментозную версию агрессии». «Обвиняемый принимал препараты, которые могли вызвать неконтролируемую агрессию», — приводит RT слова Почуева. Что это за лекарства, адвокат не уточнил. Также неизвестно, от чего лечился Соколов.
Почуев также сообщил, что суд над Соколовым может начаться весной. «В том, что Олег Валерьевич признан в целом вменяемым, у защиты и не было сомнений, а что касается нюансов — это мы еще анализируем. Если дополнительная экспертиза не будет проведена, то в течение пары месяцев мы увидим обвинительное заключение, и материалы дела будут направлены в суд», — сказал Почуев.
Соколова задержали 9 ноября 2019. В его рюкзаке нашли женские руки и травматический пистолет. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили другие останки тела. На допросе Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.