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Защита историка Соколова объяснила убийство влиянием лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ANTROPOGENEZ.RU: эволюция человека (Фотограф: Ирина Ефремова) / CC BY-SA 4.0

Психиатрическая экспертиза признала историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко вменяемым. Защита объясняет преступление действием медикаментов и потребует дополнительной экспертизы, сообщил адвокат Александр Почуев.

Защиты будет добиваться новой экспертизы, чтобы проверить «медикаментозную версию агрессии». «Обвиняемый принимал препараты, которые могли вызвать неконтролируемую агрессию», — приводит RT слова Почуева. Что это за лекарства, адвокат не уточнил. Также неизвестно, от чего лечился Соколов.

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Почуев также сообщил, что суд над Соколовым может начаться весной. «В том, что Олег Валерьевич признан в целом вменяемым, у защиты и не было сомнений, а что касается нюансов — это мы еще анализируем. Если дополнительная экспертиза не будет проведена, то в течение пары месяцев мы увидим обвинительное заключение, и материалы дела будут направлены в суд», — сказал Почуев.

Соколова задержали 9 ноября 2019. В его рюкзаке нашли женские руки и травматический пистолет. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили другие останки тела. На допросе Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

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