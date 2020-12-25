Оглашен приговор историку-убийце Соколову

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор историку и бывшему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко. Известного ученого приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Следствие установило, что 8 ноября 2019 года Соколов на почве ревности застрелил Ещенко в своей квартире из незаконно хранившегося там обреза мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. От тела аспирантки он попытался избавиться, однако его задержали.

Чтобы скрыть следы преступления, профессор расчленил тело кухонным топором. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились женские руки. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем.

На суде Соколов называл свою жертву «чудовищем» и утверждал, что совершил убийство в состоянии аффекта. Однако экспертиза показала, что девушка была убита во время сна. В ее голове нашли четыре пули.

Прокурор просила приговорить 64-летнего Соколова к 15 годам лишения свободы. Адвокаты Соколова просили суд назначить историку не более 8 лет лишения свободы. Защита историка планирует обжаловать приговор.