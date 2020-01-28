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Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов был в состоянии вменяемости в момент совершения преступления, установили специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — цитирует заключение «Фонтанка.ру».

Эксперты также исключили состояние аффекта, в документе указывается, что Соколов не испытывал душевного волнения, на котором он сам настаивал. Отвергли специалисты и потенциальное влияние Луны на состояние историка.

Ранее обвиняемый заявлял следствию, что его жертва Анастасия Ещенко якобы довела его до психического расстройства своим поведением. По словам Соколова, убийство своей юной любовницы он совершил в неадекватном состоянии.

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