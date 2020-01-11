Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов

За последние несколько лет в Сибири вычислены четыре маньяка в погонах. Двое из них уже получили пожизненные сроки, с двумя другими продолжаются следственные действия. Преступления они совершали годами, прикрываясь или используя служебные возможности. При этом коллеги не подозревали, с кем работают бок о бок.

И если бы не усовершенствованные методы криминалистики, возможно, маньяков не остановили бы до сих пор. Так, двух сотрудников милиции, которые служили в органах и убивали еще в 90-х, арестовали и осудили только в 2000-х годах. Ангарский маньяк Михаил Попков к этому времени по числу загубленных жизней превзошел печально известных Андрея Чикатило и Александра Пичушкина. Еще один похожий случай — новосибирский серийник прошлых лет — Евгений Чуплинский, убивавший «падших» женщин, которые быстро соглашались выпить и отдохнуть с ним на природе.

Михаил Попков, Иркутская область, Ангарск

Фото: Михаил Попков. © СК РФ

Работа: помощник оперативного дежурного отдела милиции.

Период убийств: с 1992 по 2010 год.

Количество жертв: 78 доказано (признался в 81).

Жертвы: от 15 до 40 лет, но большинство — женщины, склонные к полноте, в возрасте от 19 до 28 лет.

Схема преступления: предлагал женщинам довезти их до нужного места. В дороге предлагал выпить и отдохнуть вместе. Затем вывозил на природу, где после интима убивал.

Диагноз: гомицидомания — непреодолимое желание убивать людей.

Приговор: два пожизненный срока в колонии особого режима (колония «Черный дельфин» в Оренбургской области).

Основной доказанный мотив серийного маньяка — ненависть к женщинам из-за распущенного поведения. При этом способ убийства не имел особого значения. Попков использовал ножи, саперную лопатку, гвозди, стамески и многое другое, в том числе оружие, изъятое у задержанных по административным статьям без оформления соответствующих протоколов. На следствии Попков показал, что менял орудия преступления специально, чтобы сбить сыщиков с верного следа.В рамках службы пытался попасть в состав оперативного штаба по расследованию своих преступлений, кроме того, получал косвенные данные о ходе розыска от жены — сотрудницы паспортного стола ОВД Ангарска. Существенно повлиять на розыск убийцы он не мог, но полученная информация помогала скрывать следы при будущих убийствах и позволяла скрыть некоторые доказательства прошлых.Как прокомментировал психотерапевт Дмитрий Романенко, в драматическом треугольнике Карпмана-Берна (психологическая модель взаимодействия между людьми) присутствует три роли: преследователь, жертва, спаситель.

«Как правило в полицию идут люди с особым сценарным поведением — преследователь или так называемый моралист. Такой человек подвергает все своей собственной морали и своим ценностям. Вот почему некоторые полицейские становятся маньяками — им нужна жертва. Всю жизнь эти люди ищут жертву, таким образом они отыгрывают свою роль в драматическом треугольнике», — пояснил психотерапевт.

Евгений Чуплинский, Новосибирск

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Работа: в конце 1990-х работал во вневедомственной охране милиции Кировского района Новосибирска.

Период убийств: с 1998 по 2005 год.

Количество жертв: 19.

Схема преступления: убивал проституток, в основном стройных брюнеток. Подъезжал к проститутке, заказывал интим, после секса провоцировал ссору, бил, душил и расчленял.

Особый почерк: отрезал головы, вырезал язык (как знак оскорбления), половые органы. Имитировал ритуальные убийства, оставляя на местах преступлений амулеты и колышки со странными знаками.

Диагноз: гомицидомания и некросадизм (надругательство над трупом).

Приговор: пожизненный срок в колонии особого режима (колония «Снежинка» Хабаровского края).

СЛУЖБА НЕ СПАСЛА. Большую часть преступлений маньяк совершил, когда был сотрудником вневедомственной охраны милиции Кировского района. На утренних совещаниях он узнавал, где и когда находили тела его жертв. Но вмешиваться в ход расследования у него возможности не было, рассказал Sibnet.ru руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

В задачи Чуплинского входило патрулирование местности, охрана правопорядка на улице. При этом знаниями розыскной деятельности он не обладал, и работа в милиции не научила его скрывать следы преступления. Он допускал глупейшие ошибки, например, вставил в телефон жертвы свою сим-карту.

Сам маньяк говорил следователям, что желание убивать у него возникло незадолго до того, как он стал совершать преступления. Первое преступление получилось спонтанным — в драке убил пьяную девушку, пинавшую его автомобиль. После перестал бороться с тягой к убийствам.

ДНК. В 2016 году Чуплинский провел три месяца в СИЗО по подозрению в убийстве безвестно пропавшей девушки, телефон которой он забрал и вставил в него свою сим-карту. Но других доказательств его причастности тогда не было, тело не нашли, и подозреваемого отпустили.

Расширение возможностей генетический экспертизы сыграло решающую роль в поимке Чуплинского. Еще в 1998 году с места убийства девушки изъяли перчатку со следами спермы. Эксперты провели ее анализ, расшифровали фрагменты ДНК, заморозили образец и каждый год проводили новые исследования. В 2008 году удалось полностью расшифровать ДНК-профиль преступника — им оказался Чуплинский. Результаты ДНК-экспертизы стали одним из доказательств его вины.

Но выводов одной генетической экспертизы суду недостаточно. «Необходима совокупность доказательств. С учетом, что большинство преступлений совершалось в те годы, когда не была развита на необходимом уровне криминалистическая техника, нам приходится по делам прошлых лет начинать с генетической экспертизы», — пояснил Бондаренко.

ДНК-профиль преступника расшифровывается по фрагментам, которым ищутся совпадения. И в зависимости от их количества вычисляется процентное соответствие профилей. «Человек уникален, нет двух людей с одинаковым ДНК-профилем, он будет отличаться фрагментами. Бывают заключения экспертизы, в которой соотношение совпадений фрагментов низко, и у каждого 20-тысячного человека имеется тот же набор. Здесь мы не можем говорить, что это конкретный человек. Но в случае с Чуплинским профиль совпал на 100%», — сказал собеседник.

Чуплинский заключил сделку со следствием, подробно описав и показав, как совершал преступления. В итоге следователи собрали доказательную базу по 19 убийствам. Но незадолго до передачи дела в суд маньяк заявил, что оговорил себя и разорвал сделку со следствием.

Но суду хватило доказательств и без признания, чтобы вынести обвинительный приговор, и в 2018 году он отправился в колонию особого режима «Снежинка» Хабаровского края, где пробудет до конца жизни.

Александр Сатлаев, Горно-Алтайск

Работа: старший следователь следственного отдела регионального управления СКР в Горно-Алтайске.

Преступный период: с 2012 по 2019 год.

Жертвы: доказано изнасилование четырех и покушение еще на четырех женщин.

Особый почерк: нападал на одиноких женщин сзади, сжимал рукой шею и, подавив сопротивление, принуждал к совершению насильственного полового акта.

Приговор: шесть лет в колонии общего режима.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ. Мать — адвокат, отец — судья, сын — перспективный сотрудник следственных органов. В должности следователя начал работать в 2012 году, сразу после создания в Горно-Алтайске республиканского управления СК России. И сразу вышел на улицу... на охоту.

#Силовые структуры Что не скроется от криминалиста?

По долгу службы Сатлаев иногда встречался со своими жертвами. Одна, находясь в здании следственного управления, увидела следователя и прямо указала на него. Но тогда к ее словам всерьез не отнеслись. С другой жертвой он сам работал как следователь. Но поскольку женщина не рассмотрела преступника, в Сатлаеве его не узнала, а тот убедил жертву отказаться от подачи заявления. Все это только укрепляло в преступнике ощущение безнаказанности. Нападения продолжались.Подозревать Сатлаева стали только тогда, когда он пару раз попал под камеры видеонаблюдения рядом с местами преступлений. В режиме секретности было проведено внутреннее расследование, по итогам которого следователя задержали и тут же уволили из органов. Для местного следственного управления это стало катастрофой — приехала московская комиссия, лишились должностей несколько начальников, включая главу управления. В отставку ушел отец преступника — федеральный судья, председатель Чемальского районного суда.

В 2015 году бывшего следователя Сатлаева признали виновным в четырех изнасилованиях и четырех покушениях. Отбывать наказание преступник отправился в исправительную колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле. После шести прошений об УДО вышел на свободу в 2019 году. Через несколько месяцев совершил новое преступление... в Барнауле.

Как полагает следствие, он специально уехал в другой регион, чтобы усложнить поиск насильника. Но допустил ошибку школьника, оставив биологические следы. Преступника установили уже через неделю после нападения. Правда, к этому времени он уже успел сбежать из страны, по не которым данным, через Казахстан.

Салтаева объявили в международный розыск, заочно предъявили обвинение за изнасилование и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обнаружился обвиняемый на Кипре, где вновь совершил нападение.

Кипрские газеты опубликовали информацию местной полиции о поимке Александра Сатлаева за нападения на женщину. Он пытался задушить ее, чтобы забрать деньги. Подозреваемого нашли, суд вынес решение об аресте. По местным законам ему грозит пожизненное заключение. Представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщила, что на данный момент о возможностях экстрадиции Сатлаева ничего неизвестно, такими вопросами занимается Генпрокуратура.

Валентин Березницкий, Томская область, Стрежевой

Фото : Валентин Березницкий © кадр из видео программы «На самом деле»

Работа: В 90-х служил в уголовном розыске городского отдела милиции, а затем перешел в службу безопасности крупной нефтяной компании.

Преступный период: с 2004 по 2017 год.

Жертвы: 20 женщин.

Особый почерк: преступления совершал в августе и сентябре. Незаметно подходил к жертве сзади, натягивал на голову шапку, угрожал ножом и совершал половой акт, после чего скрывался.



Пока вина Березницкого не доказана — дело еще не передано в суд. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, подвергшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием), пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийством) и пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством).

За все время злоумышленник не попал в объективы камер наблюдения. Установить предполагаемого маньяка помог случай. За годы поисков были проверены более 7 тысяч местных мужчин. ДНК сына Березницкого на 80% совпала с ДНК преступника. Анализ биоматериала отца показал совпадение в 100%.

Адвокат обвиняемого Галина Бурмейстерс в студии телешоу «На самом деле» заявила, что частичное совпадение ДНК (отличие по одному маркеру) есть и еще с одним человеком. И на сегодня следствие ожидает результатов генотипоскопии. «Поэтому говорить о том, что 100% совпало ДНК моего подзащитного Березницкого в настоящее время невозможно», — отметила она.

Следствие при этом уверено в своих действиях и не намерено парировать защитнице. Попытки разоблачить маньяка с помощью телешоу, вообще, негативно влияют на ход следствия, прокомментировала Sibnet.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

«Редакцией собирается и транслируется в эфир непроверенная информация, которая не соответствует действительности. Тем самым у общественности формируют неверное, искаженное мнение о произошедшем событии», — сказала Лебедева.

ТАКИХ НЕ ОСТАНОВИТЬ. «Как правило, совершив первое преступление, маньяк уже не может остановиться, поэтому нападения будут продолжаться до тех пор, пока его не обезвредят. Это больные люди, очень часто с отклонениями на сексуальной почве, которые не могут получить удовлетворение нормальным способом. Причины самые разные — например, детская психологическая травма», — говорил РИА Новости заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тхостов.

По его словам, серийников вычислить трудно поскольку они совершенно не отличаются от обычных людей — с виду законопослушные, семейные, имеют нормальную работу.