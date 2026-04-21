НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Рэперу-иноагенту Моргенштерну вынесли приговор в России

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Алишер Моргенштерн
Фото: Ханин, Александр Михайлович / CC BY-SA 4.0

Суд обязал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила прокуратура Москвы.

Признанный иноагентом Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2, 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжил публиковать контент без соответствующей плашки.

Моргенштерн заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей. На его имущество наложен арест.

По данным телеграм-каналов, в России у рэпера остались подмосковный особняк с участком и гаражом и три офиса в Москве. Всего имущество музыканта оценивается в 74 миллионв рублей.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Минюст РФ обосновал это решение тем, что музыкант осуществлял политическую деятельность, средства на которую получал от компании Yoola Labs Ltd. — официальной партнерской сети YouTube. На момент внесения в реестр рэпер уже не проживал в России: он покинул страну в 2021 году.

ЧП #Криминал #Музыка #Общество
Читайте также
Обсуждение (0)
Картина дня
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут