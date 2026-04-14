Фото пасхального кулича обернулось уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении жительницы Мурино Ленинградской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Девушка в своем телеграм-канале опубликовала фотографию, на которой изображен кулич, а рядом с ним на столе стоит секс-игрушка. Спустя некоторое время девушка удалила пост и извинилась за снимок.

Однако против россиянки завели уголовное дело по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса России — нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до одного года.

СК отметил, что личность подозреваемой установлена, приняты меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

