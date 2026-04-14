НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Фото пасхального кулича обернулось уголовным делом

Источник:
265 0
Следственный комитет РФ
Фото: © пресс-служба СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении жительницы Мурино Ленинградской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Девушка в своем телеграм-канале опубликовала фотографию, на которой изображен кулич, а рядом с ним на столе стоит секс-игрушка. Спустя некоторое время девушка удалила пост и извинилась за снимок.

Однако против россиянки завели уголовное дело по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса России — нарушение прав на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до одного года.

СК отметил, что личность подозреваемой установлена, приняты меры к ее задержанию, после чего ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
ЦБ предупредил об ответственности за незаконный обмен криптовалют
«Ангарский маньяк» снова отправился в колонию
Пасынок Стаса Намина получил 18 лет за двойное убийство
ФСБ уличила британского дипломата в шпионаже
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс заявил о готовности США завершить операцию против Ирана
Флот США
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
YouTube
YouTube введет новый способ отключения рекламы
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
29
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 
20
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
20
Оппозиция победила на выборах в Венгрии