Девушка побила полицейского за сломанный ноготь

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Кузбасса побила сотрудников ГИБДД, заставивших выйти ее из автомобиля, из-за испорченного маникюра, она оштрафована, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Инцидент произошел 11 января, когда компания молодых людей отмечала день рождения в сауне. Компания решила поехать в сауну. За рулем Lada Samara был пьяный парень, никогда не имевший прав.

На трассе автомобиль остановил патруль. Водитель стал быстро перебираться на заднее пассажирское сиденье, где находились пассажиры автомобиля: две девушки и парень. Это заметили сотрудники полиции, открыли двери и стали вытаскивать водителя из автомобиля, заставляя при этом выйти и сидящую у двери 25-летнюю пассажирку.

Все пассажиры автомобиля стали возмущаться действиями сотрудников, но сильнее всего проявляла агрессию 25-летняя девушка, которая заметила сломанный ноготь на своей руке.

«Нецензурно выражаясь и высказывая претензии по поводу того, что сотрудники правоохранительных органов поступают, как она выразилась, «не по-пацански», сломали ей ноготь и «будут должны сделать ей новый маникюр», женщина нанесла рукой и ногой несколько ударов сотрудникам полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы успокоить компанию, потребовались дополнительные наряды. Всех доставили в отделение. Двух девушек за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции оштрафовали на 2 тысячи рублей каждую, а трое парней двое суток провели под арестом.

Самая агрессивная девушка за применение насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) заплатит в размере 15 тысяч рублей. Суд учел ее раскаяние.

