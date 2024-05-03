ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта

ФСБ ликвидировала диверсанта военной разведки Украины, прибывшего из Литвы для проведения терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) члена запрещенной в РФ украинской террористической организации гражданина РФ 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

Установлено, что по команде ГУР МО Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге, отметили в ФСБ.

Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале. «При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сказано в сообщении.