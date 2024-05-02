Вандалы осквернили могилу группы Дятлова

Вандалы осквернили братскую могилу участников группы Дятлова в Екатеринбурге, особенно досталось портрету Семена Золотарева, сообщил историк, сотрудник Свердловского краеведческого музея Николай Неуймин.

«Памятник на могиле "Дятловцев" подвергся осквернению. Какой-то невменяемый ….. обезобразил фотоизображение Семена Золотарева, нанеся множественные удары тупым и твердым предметом по металлокерамическому овалу и фактически уничтожил его», — написал Неуймин на своей странице в «ВКонтакте».

Нижнюю часть памятника изрисовали бессвязными лозунгами про «фашистов», «глобалистов», «космос» и «Чикатило». С верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ.

Золотарева считают самым таинственным участником группы Дятлова. Существует много нестыковок в его биографии: противоречивы данные о его рождении, имени, где именно он служил во время Великой Отечественной войны. Его тело даже эксгумировали.

Возможно, особую ярость нападавшего как раз вызвали ложные статьи о том, что он в плену стал шпионом и неслучайно попал в группу Дятлова, прокомментировал Неуймин «Российской газете».

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль в начале 1959 года. Это происшествие считается одним из самых загадочных, существует множество версий. Дятлов, Колмогорова, Дорошенко, Слободин, Дубинина, Колеватов и Тибо-Бриньоль похоронены на Михайловском кладбище Екатеринбурга, там же установлен обелиск. Золотарев и Кривонищенко захоронены на Ивановском кладбище.