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Блиновская пообещала продать все имущество ради свободы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ольга Сергеева / CC BY-SA 4.0

Блогер Елена Блиновская попросила суд смягчить наказание, чтобы видеться с детьми и сообщила что распродает имущество из-за долгов.

Блиновская обвиняется по нескольким статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов суммой более 900 миллионов рублей. Суд решил продлить ее нахождение в СИЗО до 26 июля, хотя блогер просила смягчить наказание.

«Сейчас наше имущество выставлено на продажу. Я мать четверых детей. Мои дети не могут общаться с матерью и отцом. Муж заключил контракт на год на СВО… Прошу изменить мне меру пресечения на более мягкую, Ваша честь», — цитирует «королеву марафонов» телеграм-канал «Осторожно, новости».

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Культгид #Светская хроника #Криминал
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