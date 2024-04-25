Блиновская пообещала продать все имущество ради свободы

Блогер Елена Блиновская попросила суд смягчить наказание, чтобы видеться с детьми и сообщила что распродает имущество из-за долгов.

Блиновская обвиняется по нескольким статьям УК РФ, в том числе в неуплате налогов суммой более 900 миллионов рублей. Суд решил продлить ее нахождение в СИЗО до 26 июля, хотя блогер просила смягчить наказание.

«Сейчас наше имущество выставлено на продажу. Я мать четверых детей. Мои дети не могут общаться с матерью и отцом. Муж заключил контракт на год на СВО… Прошу изменить мне меру пресечения на более мягкую, Ваша честь», — цитирует «королеву марафонов» телеграм-канал «Осторожно, новости».