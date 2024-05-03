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Ивлеева дала первое интервью после скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой» вечеринкой, видео с откровениями выйдет в пятницу на YouTube.

В анонсирующем ролике идет речь об отношении к Владимиру Путину, о последствиях «голой» вечеринки и о том, как после скандала складываются отношения Ивлеевой с коллегами и поклонниками.

Интервью Ивлеевой выйдет на YouTube-канале «Лука Ебков» в пятницу, 3 мая.

Как Ивлеева лишилась сладкой жизни

После «голой» вечеринки Ивлеева «ушла в тишину», мало что публиковала в соцсетях и пыталась вымолить прошения у публики. Будущее интервью станет ее первым публичным разговором о произошедшем.

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